875 Jahre Stiftsgeschichte erwandern

Es ist eine ganz besondere Zeitreise durch 875 Jahre Stiftsgeschichte. Mit dem Stück „Monks – Zeugen des Unsichtbaren“ haben Joachim Rathke und Rudolf Habringer für das Theaterspectacel Wilhering ein Stück geschrieben, das das Publikum aktiv mitnimmt. Uraufführung ist am 15. Juli, gespielt wird bis Mitte August.

„Das hat seinen ganz eigenen Reiz. Die Besucherinnen und Besucher erwandern sich die verschiedenen Stationen, auch die Wege werden mit bespielt“, erklärt Joachim Rathke. Der 59-Jährige verbrachte die ersten zehn Jahre als Kind von Entwicklungshelfern in Kamerun. Zurück in Österreich verschlug es ihn später in die Theater- und Schauspielszene, in der er bis heute aktiv ist.