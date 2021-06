Theaterfestival Schäxpir und „Spectacel“ vor der Scheune

Ein Highlight aus dem Programm ist etwa „Geht’s uns ned guad“, ein Stück über die Arbeitersiedlung auf der Ennsleite in Steyr. In mehreren Stationen wird die historische Entwicklung der Siedlung beleuchtet, vom Baubeginn im Jahr 1913 bis in die Gegenwart. Das Stück wird in Form eines hybriden Theaterparcours bei der Landesausstellung in Steyr aufgeführt. Oder auch das visuelle Zirkus-Klang-Theater „Plock!“ für Kinder ab vier Jahren, das alle Sinne anspricht – mit surrenden Dosen, tanzender Farbe und farbigen Klängen.

