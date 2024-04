Theaterstück "Malala": Ein mutiges Mädchen verändert die Welt

Das Leben selbst schreibt oft die besten, berührendsten Geschichten. Wie im Fall von Malala Yousafzai aus Pakistan . Was die jüngste Friedensnobelpreisträgerin , die es je gab, erlebt hat, hat Flo Staffelmayr im Theaterstück „Malala“ verpackt.

Derzeit kommt es in der Tribüne Linz für Schulklassen und an zwei Terminen (5. 4., 19.30 Uhr, 14. 4., 17 Uhr) auch für Familien mit Kindern ab 10 Jahren zur Aufführung. Aber wer ist Malala und warum ist ihr Leben so besonders?