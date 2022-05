„Es ist eine massive Energie auf der Bühne“

Hinter den Auftritten steckt neben dem kreativen, dramaturgischen und sportlichen Anspruch sehr viel Technik: „Ich bin erstmals in der glücklichen Lage, dass das Budget keine Rolle spielt. Ich kann einfach alles umsetzen, was mir einfällt“, freut sich Ossi. Es ist noch nicht ganz fix, aber der Semifinalauftritt wird wahrscheinlich am 1. Juni live über die Bühne gehen, das große Finale findet dann am 5. Juni statt. 20 Freaks, fünf Breakdancer und fünf Balletttänzerinnen hat Ossi als Team zusammengespielt: „Wenn wir gemeinsam auftreten, ist eine massive Energie auf der Bühne.“