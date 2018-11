Teufel errichtete den Falkenstein

Da die Kirche exakt an der Wasserscheide zwischen zwei Flüssen liegt, fließt der Regen an der Nordseite des Kirchendaches zur Aist und an der Südseite zur Naarn ab. Vergangenen Donnerstag, am 1. November, feierte die Pfarre das Patroziniumsfest mit einem Kirtag und Volksfest. Pfarrer Konrad Hörmanseder: „Nicht weniger als Alle Heiligen sind die Schutzpatrone der Gemeinde.“

Nach so viel Kultur verspricht der dreistündige Falkenstein-Rundweg genau den richtigen Ausgleich. In der reich gegliederten Kulturlandschaft wechseln sanfte Geländeformen mit auffälligen Granitformationen. Die üppige Natur hat im Herbst auf dem Wanderweg einen Teppich aus Eicheln abwechselnd mit Bucheckern und buntem Laub gelegt. Der Weg windet sich hinunter in eines der schönsten Flusstäler des Mühlviertels. Wild donnert das muntere Gewässer der Naarn zwischen gewaltigen Granitfelsen hindurch. Wenig später plätschert es wieder ganz gemächlich und fast lautlos dahin. Ein mächtiger Stein hat sich mit knallgelben Flechten geschmückt. Immer wieder tauchen riesige aufgeschichtete Felsblöcke auf, sogenannte Wollsackverwitterungen. Die Steine sehen wie aufeinandergeschichtete Matratzen oder eben Wollsäcke aus.