Temelin: Anschober setzt auf EU-Kommission

Weiters seien die Temelin-Pläne „ein echtes Finanzdebakel“ für Tschechien. Der Bau zweier neuer Reaktorblöcke würde zwölf Milliarden Euro kosten. Der Strompreis an den Börsen sei aber so niedrig, dass dabei nur ein Verlust herauskommen könne. Anschober befürchtet einen Ausgleich durch einen „Contract for Difference“. Bei diesem Konstrukt würde der Staat die Differenz zwischen Produktionskosten und Verkaufserlös für den Strom zahlen.

Derartige Förderungen, die auch Großbritannien für seine AKW anstrebe, müssten seitens der EU unterbunden werden. Ein europaweites Subventionsverbot für Atomstrom mache die Meiler unwirtschaftlich. „Man muss jetzt rasch die Bürger unseres Nachbarlandes aufklären, dass auf sie eine gewaltige Belastungswelle zukommt.“