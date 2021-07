Taxilenkerin erstochen: Mordanklage

Der Mann war in der Nacht auf den 21. April am Linzer Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen und hatte sich von der Lenkerin auf einen Parkplatz in Gunskirchen fahren lassen. Dort soll er die 56-Jährige mit einem Messer getötet haben. Die Polizei kam rasch auf die Spur des Mannes. Ihm wurden Bilder aus einer Überwachungskamera sowie seine DNA zum Verhängnis. Laut Staatsanwaltschaft finden sich in seinem Vorstrafenregister "neben Vermögensdelikten massive Angriffe gegen Leib und Leben".

Wenige Tage nach der Tat wurde der Verdächtige in einem Welser Hotel festgenommen. Er hatte dort unter seinem richtigen Namen eingecheckt, obwohl er gewusst haben muss, dass die Polizei seine Identität kannte und nach ihm fahndete. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen geplanten Raubmord gehandelt hat. Sein Opfer soll der 46-Jährige nur ausgewählt haben, weil ihm das Auto gefiel.