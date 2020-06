Tankstellen-Räuber im Visier

Durchschnittlich alle zwei Wochen ist in Oberösterreich heuer eine Tankstelle überfallen worden. Es gab bereits zwölf Raubüberfälle, zuletzt am 9. Juni auf eine Turmöl-Tankstelle in der Wiener Straße in Linz. Der Unbekannte konnte entkommen, die Suche nach ihm verlief bisher erfolglos.

Insgesamt fünf Taten sind noch ungeklärt: Ein weiterer Überfall in der Wiener Straße (am 30. Mai) sowie je einer in Pichlwang (5. Juni), in Marchtrenk (14. März) und Steyr (20. Februar). Am spektakulärsten war sicherlich der Raubversuch auf die BP-Tankstelle in Steyr-Tabor. Der 51-jährige Herbert G. hatte damals Nachtdienst. Um 4.15 Uhr Früh glaubte er, im Shop allein zu sein, als plötzlich ein Vermummter vor ihm stand. "Er muss sich hereingeschlichen haben, als fünf Leute kurz davor die Tankstelle verlassen haben."