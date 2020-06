Tankstellen-Räuber gefasst

Dem Landeskriminalamt Oberösterreich ist ein Schlag gegen eine sechsköpfige Räuberbande gelungen, die seit 11. April ihr Unwesen trieb. Die Männer sollen acht Raubüberfälle – davon zwei gescheiterte – auf Tankstellen im Großraum Linz und Wien auf dem Kerbholz haben. Außerdem sollen die Tschetschenen im Linzer Stadtteil Auwiesen Passanten bedroht und ausgeraubt haben. „Der letzte Verdächtige wurde am Dienstagvormittag in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt“, sagte am Mittwoch Rainer Schopper von der Staatsanwaltschaft. Die Männer im Alter von 19 bis 28 Jahren, die in Linz, Traun und Wien wohnten, sind teilweise geständig. Rund 12.000 Euro konnte die Bande erbeuten.