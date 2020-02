Tankanhänger brannte – ein Toter

Zwei Verkehrsunfälle auf der Westautobahn zwischen Regau und Schörfling in Oberösterreich haben am Montagnachmittag auf der Westautoban A1 ein Todesopfer und drei Verletzte gefordert. Nach einem Unfall zweier Pkw kam es bei Hainbach zu einem Stau, an dessen Ende ein Lkw auf einen Sattelschlepper auffuhr. Der mit dem Gefahrengut Maleinsäureanhydrid beladene Tankanhänger fing durch den Aufprall Feuer. Dem Lenker gelang es noch, die Zugmaschine abzukoppeln und sich vor den Flammen zu retten.

Der Chauffeur des anderen Lkw wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt. Er konnte von der Feuerwehr geborgen werden, verstarb aber noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, um den brennenden Tankanhänger zu löschen. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit Atemschutz, da sich giftige Dämpfe bildeten. Die Unfallstelle wurde großräumig abgeriegelt. Für Mensch und Umwelt soll keine Gefahr bestanden haben. Maleinsäureanhydrid ist ein industrielles Zwischenprodukt. Es wird zum Beispiel für die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln verwendet.