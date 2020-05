Tabakfabrik: Eine Utopieturbine im „Haus der harten Hintern“

Die Haartolle sitzt perfekt wie der schwarze Anzug, unter dem bunte Tätowierungen hervorblitzen. Müsste man das Aussehen Chris Müllers, des künstlerischen Leiters der Tabakfabrik Linz, beschreiben, fielen wohl Vergleiche zu Johnny Cash. Schwierig wird es, soll man seine Aktivitäten einer Berufsbezeichnung zuordnen.

Denn der 39-Jährige ist Künstler, Kulturmanager, Dokumentarfilmer, Theatermacher in Personalunion. Daneben ist er auch noch Inhaber des Unternehmerbriefs für Gastronomie. Dabei war der Weg des „Man in Black“, der seit einem Jahr für die Geschicke in der „ Tschickbude“ zuständig ist, in die Kreativwelt nicht vorgezeichnet. „Der Start ins Kulturleben war eher holprig. Ich war der schlechteste Schüler Oberösterreichs“, erzählt er lachend.

Der Künstler stammt aus einer Bergarbeiterdynastie aus Ottnang am Hausruck. „Studieren war kein Thema.“ Müller absolvierte eine Lehre als Tischler und Treppenbauer. Zufrieden war er nicht. „Ich wollte immer weg.“ Nach der Ausbildung ging es nach Griechenland, wo sich Müller in eine Berlinerin verschaute. „Sie war eine echte Frau und hat mir, dem Burschen aus der Provinz, eine andere Welt eröffnet.“

Ihr reiste Müller in die Spree-Metropole nach, wo er Schauspieler und Musiker kennenlernte. „Anders als in Österreich, wo ich der Schräge war, hat man so etwas hier goutiert.“ Es folgten mehrere wilde Jahre als „Roadie (ein mit Bands mitreisender Techniker, Anm.) und Rowdy“, bevor Müller wieder nach Österreich zurückkehrte.



Bürgerkrieg

An der Linzer Kunstuni studierte er Bildhauerei und Kulturwissenschaften. Dort entwickelte sich auch aus einem Projekt das „Theater Hausruck“, dessen Intendant er lange war. Im Jahr 2005 stand erstmals im ehemaligen Kohlebrecher Kohlgrube das Stück „Hunt“ aus der Feder Franzobels über den Bürgerkrieg 1934 in der Region am Programm. „Mir war klar, es geht um meine Familie. Meine Urgroßmutter hat immer gesagt: ‚Was Lourdes für Christen, ist der Hausruck für Sozialisten‘“, erzählt Müller, der noch immer in dieser Gegend stark verwurzelt ist. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er in Thomasroith in einer umgebauten Bergarbeiterbarracke.

Weitere Stücke wie „Zipf“ über das gleichnamige KZ-Nebenlager und Nestroy-Theaterpreise folgten. Dann kam im vergangenen Jahr ein Anruf vom Linzer Stadtrat Johann Mayr, der ihm die Leitung der Tabakfabrik anbot. Für den Künstler, der sich nie Aufträge ablehnen traute, war das eine große Chance. „Nach zwölf Jahren prekären Künstlerlebens habe ich nun ein geregeltes Einkommen.“