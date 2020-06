Suspendierter Polizist soll auch Neonazi-Band gelobt haben

SPÖ-Polizeisprecher Hermann Krenn ist über den Kollegen empört: „Das Vertrauen in das unparteiische Handeln der Exekutive wird durch Leute wie R. massiv in Mitleidenschaft gezogen.“ Das Vertrauen der Bevölkerung sei schießlich das wertvollste Gut in der polizeilichen Arbeit. „Geht das verloren, haben wir ein Demokratie-Problem“, warnt Krenn.