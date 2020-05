Süße Früchtchen sehen endlich rot

Zwei Handvoll Erdbeeren pro Tag sind ein Plus für den Körper: „ Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Außerdem liefern sie beachtliche Mengen an Folsäure“, verrät Sandra Stelzmüller, Diätologin in der Abteilung Gesundheit des Landes Oberösterreich.

Da die süßen Früchte zum Großteil aus Wasser bestehen, sind sie sehr kalorienarm, „am besten genießt man sie mit Milchprodukten, etwa Magerjoghurt, oder in einem leichten Sommersalat mit Spargel“, sagt Stelzmüller, aber: „Finger weg von Schlagobers und Zucker. Da wird aus gesundem, kalorienarmen Obst schnell eine Kalorienbombe.“

Und wie steht’s mit Erdbeeren als Allergieauslösern? „Wenn, dann handelt es sich um Lebensmittelunverträglichkeiten. Die kleinen, gelben Punkte auf den Beeren sind Histaminliberatoren und können im Einzelfall Symptome wie Hautausschlag oder Jucken am Gaumen auslösen. Außerdem kann es sein, dass jemand auf Schimmelsporen reagiert“, weiß Sandra Stelzmüller. „Da Erdbeeren so viel Wasser enthalten, ist es besonders wichtig, sie richtig zu lagern, also in einer flachen Schüssel. Sonst können durch den Druck schnell Schimmelsporen entstehen“.