Süchtiger warf Ziegel auf Kopf von Kleinkind: Zehn Monate.

Cannabis, Speed, Crystal Meth und Amphetamine: Vollgedröhnt mit einem Cocktail aus Drogen und Stimulanzen kletterte Christoph P. am 23. April über den Zaun des Pfarrkindergartens Puchenau. Er hob einen zweieinhalb Kilo schweren Ziegelstein auf und schleuderte ihn wuchtig gegen den Kopf der vierjährigen Zoe B., die gerade in einer Sandkiste spielte. Die Kleine hatte enormes Glück, der Ziegel streifte sie nur seitlich. Zoe erlitt bei dem lebensgefährlichen Angriff bloß eine Kopfprellung.

„Ich kann mir selber nicht verzeihen, was damals passiert ist, es tut mir unendlich leid“, erklärte P. am Mittwoch auf der Anklagebank im Landesgericht Linz. Der 28-jährige Arbeitslose musste sich „wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung im Zustand voller Berauschung“ verantworten. P. kann sich an die Tat selbst nicht mehr erinnern. „Ich hatte ein totales Blackout, mir fehlen zwei komplette Tage.“