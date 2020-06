Sturz von der Treppe: Eisenstange bohrte sich in Kopf von Frau

Ein spektakuläres Unglück ereignete sich am Mittwoch im Garten eines Mehrparteienhauses in Eferding, OÖ. Bei einem Sturz von der Außentreppe ihres Balkons rammte sich eine Pensionistin eine Eisenstange in den Kopf. Die Frau hatte enormes Glück, dass ihre Schädeldecke nicht durchstoßen wurde. Sie musste mit der Stange im Kopf ins Klinikum Wels transportiert werden, wo Ärzte sie davon befreiten.

"Ich bin seit 37 Jahren beim Roten Kreuz, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen", freute sich Sanitäter Franz Primetshofer über den glimpflichen Ausgang: "Der Notarzt und ich haben extra so lang im Klinikum gewartet, bis festgestanden hat, dass die Frau nicht lebensbedrohlich verletzt worden ist."

Laut Auskunft des Spitals war der Zierstock aus Metall, der mit einer Pfeilspitze bestückt ist, oberhalb des Ohres eingedrungen und hatte sich entlang der Schädelknochen hineingebohrt. Heute, Donnerstag, soll die Patientin das Krankenhaus wieder verlassen dürfen.