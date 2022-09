Stress ist schlecht für die Nieren

Ein Beispiel: Sie haben sich auf den bevorstehenden Urlaub gefreut und kommen am Flughafen an und hören, dass die Fluggesellschaft streikt. Was löst das bei Ihnen aus? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Stress denken? Wir meinen, schon alles über die Gefahren, die Stress mit sich bringen kann, zu wissen. Wobei viele Menschen dabei gar nicht mehr unterscheiden, ob es sich um einen akuten oder Dauer-Stress handelt.

Blutdruck, Blutzucker und Puls steigen

Bei akutem Stress erhöhen sich Blutdruck, Blutzucker und Puls. Sogenannte Katecholamine – sie werden im Nebennierenmark durch Einwirken des sympathischen Nervensystems ausgeschüttet und sollen bei plötzlichem Stress das Überleben sichern – sorgen dafür, dass wir uns (freudig) aufgeregt, leistungsstark und voller Power/Antrieb fühlen. Das kann uns kurzfristig den entscheidenden Schub geben, um uns voll fokussiert auf eine wichtige Aufgabe zu konzentrieren. Bei chronischem Stress allerdings steigt der Cortisol-Spiegel. Dieses Stresshormon aktiviert Stoffwechselvorgänge, die zusätzliche Energie bereitstellen. Das kennen wir alle vom sogenannten „Flucht-Kampf“-Reflex, einem Relikt aus unserer Steinzeitvergangenheit.