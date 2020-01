Stress erschwert das Abnehmen, Yoga hilft zu entschleunigen

Wie fühlt sich das neue Jahr bisher für Sie an? In meiner Umgebung sind derzeit alle eher schlecht gelaunt. Jede/r hat über die Feiertage zu viel gegessen und quält sich mit Hosenknöpfen und Reißverschlüssen. Dann kommt noch der Arbeitsstress dazu, weil es nach dem Urlaub so viel aufzuarbeiten gibt und neue Aufgaben am besten bereits gestern erledigt worden wären. Diese Hektik führt zu einer Menge von Reaktionen: Nicht nur ein miesepetriges Verhalten unserer Umwelt gegenüber, auch direkt in unserem Kopf werden biochemische Reaktionen ausgelöst.