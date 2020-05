Streit um Frau: Mann niedergestochen

Ein Eifersuchtsdrama eskalierte in der Nacht zum Sonntag in Wels: Zwei Männer gerieten wegen einer Frau in Streit, einer zog ein Messer und stach den Kontrahenten nieder.

Der Vorfall passierte während einer Geburtstagsfeier in einem Lokal in der Innenstadt. Ein 29-jähriger Mann entdeckte dort laut Polizei seine Ex-Freundin, die mit einem seiner Bekannten ein Verhältnis begonnen haben soll. Das wollte der Welser nicht akzeptieren und stellte den 33-Jährigen zur Rede. Es kam zu einer Schlägerei.

Plötzlich soll der Ältere ein Messer gezückt und es dem 29-Jährigen mehrmals in den Bauch gerammt haben. Als der Mann zusammenbrach, flüchtete der Angreifer aus dem Lokal.

Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, darunter auch die Cobra. Der mutmaßliche Täter wurde in der Wohnung seiner Mutter gefunden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der 29-Jährige wurde im Klinikum Wels operiert. Laut Auskunft der Polizei wurde er schwer verletzt. Lebensgefahr besteht aber nicht.