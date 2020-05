Streit eskalierte: Nachbarn Messer in Bauch gerammt

Durch einen Bauchstich schwer verletzt wurde am Montagabend ein 34-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses am Linzer Melissenweg. Der Pole befand sich mit zwei Freunden (beide 37) im Stiegenhaus, als auch ein 56-jähriger Nachbar nach Hause kam. Was dann passierte, ist noch nicht vollständig geklärt: "Laut Aussage hat der 56-Jährige die Männer gefragt, was sie hier zu suchen haben. Darauf dürfte das Trio etwas geantwortet haben, wodurch sich der mutmaßliche Täter beleidigt gefühlt hat", berichtet Polizeisprecherin Simone Mayr.

Der türkischstämmige Österreicher verschwand wutentbrannt in seine Wohnung und holte ein etwa 30 Zentimeter langes Küchenmesser. Mit der Waffe kehrte er ins Stiegenhaus zurück und läutete an der Tür seines Nachbarn. "Als dieser geöffnet hat, dürfte der 56-Jährige ohne Vorwarnung zugestochen haben. Der Stich ging etwa vier Zentimeter tief in den Bauch", schildert Mayr.

Die Freunde des Opfers, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, konnten dem Angreifer das Messer entreißen. Dabei erlitten beide Männer leichte Schnittverletzungen.