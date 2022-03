Einen Tag und eine Nacht lang durchtanzen

Los geht es bereits um 13 Uhr im temporären Festivalcafé am Hauptplatz. Ab 20 Uhr startet das Programm im OK Deck mit zwei Hip-Hop Live-Acts, die in dieser Art ihre Linz-Premiere feiern: Die Wiener Rapperin Kitana wird dabei ebenso zu Gast sein wie Mile & Flip. Mit der englischen Drum’n’Bass-Legende „dBridge“ ist im Club Spielplatz ein Musiker dabei, der diesen Musikstil seit den 90er-Jahren wesentlich mitgeprägt hat. Und das Solaris stellt sein Programm ganz in das Zeichen von Techno.

www.stream-festival.at