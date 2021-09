Ein Strauß fruchtiger Freuden

„Ich wollte meiner Tochter etwas Besonderes zum Geburtstag schenken. Magdalena liebt Erdbeeren. Also habe ich experimentiert und den ersten Strauß gemacht. Das war heuer im Mai. Danach ging es Schlag auf Schlag.“ Die Reaktionen waren positiv, die ersten Bestellungen trudelten ein – und werden seitdem immer mehr.

Je nach Wunsch

Je nach Größe arbeitet die dreifache Mama bis zu drei Stunden an einem Gesteck, das Obst wird aufgespießt, die Blumen werden in kleinen Phiolen extra gewässert. Möglich ist alles, was Kunden sich wünschen. Es gibt auch fertige Arrangements, der Erdbeerstrauß startet bei 27 €, der riesige Rainbow kostet 59 €. „Alles wird frisch hergestellt und sollte spätestens am Tag nach der Abholung verschenkt werden.“ Wohin die Reise gehen wird, weiß Vucic noch nicht, aber „vielleicht muss ich mir bald Hilfe holen, wenn die Nachfrage so groß bleibt.“ Bis dahin arrangiert sie weiterhin am Esstisch ihre „fruit.kicks.“

Infos 0650/517 88 98 oder auf Instagram: fruit.kick