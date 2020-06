Straße gab nach: Lkw stürzte in Gmunden ab

Spektakulärer Lkw-Unfall in Gmunden am Traunsee (OÖ): Ein 47-jähriger Kraftfahrer war Donnerstagmittag im Traunsteingebiet Richtung Karbach unterwegs, als in einer Straßenverengung plötzlich der steinige und felsige Untergrund am linken Fahrbandrand nachgab. Der unbeladene Lkw stürzte daraufhin rund zehn bis 15 Meter in den Karbach hinunter und kam auf der Fahrerseite zu liegen. Der Aufprall war so schwer, dass die Frontscheibe des Transporters herausgeschleudert wurde.

Der schwer verletzte Kraftfahrer schrie im Führerhaus verzweifelt um Hilfe. Zufällig fuhr ein 27-jähriger Kraftfahrer aus Gmunden vorbei, der den abgestürzten Lkw bemerkte. Wegen des unwegsamen Geländes war ein Abstieg aber nicht möglich. Nach einigen Rufen kam der Verunglückte vor das Fahrzeug und hielt sich daran fest.