Strafanzeige gegen Linzer Richter

Die am Donnerstag in einer Strafanzeige gegen Richter des Landesgerichts Linz erhobenen Anschuldigungen klingen heftig: Urkundenunterdrückung, versuchte Beweismittelvernichtung, versuchter Prozessbetrug. Die Vorwürfe erhebt Jenö Molnar, der in Kinderheimen 18 Jahre lang systematisch gequält und missbraucht worden sein soll. Wie berichtet, fordert er vom Land OÖ wegen „institutionalisierten Unrechts“ mehr als 1,6 Mio. Euro Entschädigung. Ein Zivilrechtsprozess ist im Laufen.