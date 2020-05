Stopptafel missachtet, zwei 20-Jährige tot

Zwei junge Männer sind Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Seewalchen am Attersee ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden verletzt. Der 20-jährige Harun A. dürfte auf einer Kreuzung eine Stopptafel missachtet haben und krachte mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen eines 17-jährigen Führerschein-Neulings. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge in eine angrenzende Wiese geschleudert. Patrick H., der gleichaltrige Beifahrer von Harun A., starb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige A. erlag wenig später im Spital seinen schweren Verletzungen. Beide Opfer stammen aus Attnang-Puchheim und arbeiten gemeinsam im Lokal „ Buffalo“ in Regau.

Mit ihnen im Pkw saßen noch zwei Arbeiter im Alter von 21 und 22 Jahren. Die beiden erlitten teils schwere Verletzungen – genauso wie der 17-jährige Lenker des anderen Autos.

Rund 50 Feuerwehrleute waren an den Berge- und Aufräumarbeiten beteiligt. Seit Wochenbeginn sind damit bereits fünf Tote auf Oberösterreichs Straßen zu beklagen. Montagfrüh waren bei der Kollision dreier Fahrzeuge auf der Donau-Bundesstraße (B3) bei Luftenberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstag starb ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Wels bei einem Zusammenstoß auf der B137 in der Nähe von Krenglbach im Bezirk Wels-Land.