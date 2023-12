Stolz auf das sein, was man kann

Konzentriert auf das Jetzt

Ich spiele gern mit Wulliwu, denn er kennt seine Texte immer auswendig. Das ist für ihn wichtig, sagt er. Für mich aber auch, weil er mir oft einsagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe ihn einmal gefragt, warum er sich das alles so gut merken kann. Da hat er geantwortet: „Das, was ich gerade mache, ist für mich am wichtigsten, darum mache ich es supergut.“

Und weil wir gerade bei den wichtigen Dingen sind. Unsere Omama sagt, dass die wichtigsten und kostbarsten Schätze Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit und vor allem Gesundheit sind. Aber was ist für mich ganz besonders wichtig? Das ist das Lachen der Kinder und der Applaus nach einer gelungenen Vorstellung.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters