Stollen der Erinnerung in Steyr

Ramsmaier kam im Jahr 2003 die Idee für das Museum im Inneren der Konglomeratwand an der Steyr. In den vergangen Jahren stellte er die Ausstellung mit seinen Mitstreitern vom Mauthausen-Komitee zusammen. Die Recherche befasste sich eingehend mit dem Schicksal der Tausenden Zwangsarbeiter, die in Steyr gezielt in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurden. Vom 14. März 1942 bis zum 5. Mai bestand im Stadtteil Münichholz ein Nebenlager des KZ Mauthausen. Außer republikanischen Spaniern befanden sich dort sowjetische, polnische, jugoslawische, französische und ab Herbst 1944 auch jüdische Gefangenen. Sie wurden als Zwangsarbeiter bei der Produktion von Flugzeugmotoren und Wälzlagern sowie beim Bau von Straßen, Fabriken und Luftschutzstollen eingesetzt. Mindestens 300 kamen dabei ums Leben.

Im April 1945, knapp vor Kriegsende, stieg die Zahl der Zwangsarbeiter in Steyr auf über 3000. Sie wurden von Ostösterreich über Mauthausen in die Stadt getrieben – viele von ihnen sollten den Tag der Befreiung am 5