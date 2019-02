Stipsits als Callboy in „Love Machine“

Georgy verliebt sich in Waldemars Schwester, die Fahrschullehrerin Jadwiga (Claudia Kottal), die wiederum wenig Interesse an Sex zu haben scheint. Ein verliebter Callboy ist jedoch eine denkbar schlechte Kombination. Thomas Stipsits hat einen hinreißenden Georgy erschaffen, der das Publikum mit Charme und Schmäh um den Finger wickelt. In weiteren Rollen zu sehen sind Barbara Schöneberger, Adele Neuhauser, Ulrike Beimpold, Lilian Klebow, Julia Jelinek und Katharina Straßer. Jetzt in den oö. Kinos.

Hans-Peter Obermayr ist Geschäftsführer der Star Movie Kinogruppe