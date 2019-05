Stimmungsvoller Kulturgenuss über den Dächern von Linz

Eröffnung

Dazu hat Sabine Weiler, Leiterin des Rosengartens, unter anderem Viktor Gernot & His Best Friends eingeladen, die die Eröffnung am 30. Mai bestreiten. Gernot ist dann am 15. und 16. Juni nochmals solo im Rosengarten zu Gast.

Die Dornrosen kommen im Rahmen ihrer Abschiedstour nach Linz (27. 6.), der Blonde Engel bringt einen „Bunten Strauß aus Liedern“ mit (4. 7.). Ein Highlight wird wird das Konzert „WIR4pluseins: Ambros meets WIR4“ des Urgesteins des Austropops. Gemeinsam mit Ulli Bär, Gary Lux und Harald Fendrich wird Wolfgang Ambros die größten Hits des Austropops zum Besten geben (11. 7.). Joesi Prokopetz kommt am 27. 8. und Reinhard Nowak und Roman Gregory sind am 30. 8. „Voll am Start“.

www.rosengarten.cc