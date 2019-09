OÖ: Stier riss auf Messe aus und verletzte vier Menschen

Ein Stier ist Samstagvormittag auf der Rieder Messe in Oberösterreich entlaufen: Das Tier, das im Rahmen der Tierzucht-Ausstellung präsentiert werden sollte, soll dabei laut ersten Informationen auch mehrere Menschen verletzt haben, eine Frau soll schwer verletzt, drei weitere Besucher leicht verletzt sein.

Der Stier konnte offenbar rasch wieder eingefangen werden. Er wurde mit einem Betäubungsmittel ruhig gestellt. Unklar war vorerst, wie er aus dem abgesperrten Ausstellungsbereich entkommen konnte.

Die Rieder Messe wurde am Mittwoch eröffnet und dauert noch bis Sonntag. In diesem Rahmen finden in der sogenannten "Tierarena" auch Rinderschauen statt.