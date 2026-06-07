Steinkellner: „Linzer Stadtautobahn wird Österreichs größter Parkplatz“

Günther Steinkellner (64) ist seit 2015 Landesrat für Infrastruktur. Er startete seine Karriere 1989 als Klubsekretär der freiheitlichen Parlamentsklubs. KURIER: Sie haben stets für den dreispurigen Ausbau der Mühlkreisautobahn vom Tunnel Linz-Bindermichl bis zur Westautobahn votiert. Jetzt wird dieses zwei Kilometer kurze Teilstück zwar um 74 Millionen Euro saniert, es kommt aber keine dritte Spur, obwohl die Staus dort tägliche Realität für Tausende Pendler sind. Was ist los?

Günther Steinkellner: Das Schaffen von zusätzlichen Verkehrsräumen wäre UVP-pflichtig (UVP, Umweltverträglichkeitsprüfung). Es ist notwendig, dass der verantwortliche Minister den Schwachsinn beseitigt, dass bei der Verbreiterung einer Autobahn ein jahrelang dauerndes Verfahren durchgeführt werden muss. Mit dem Pannenstreifen sind sowieso schon drei Spuren gegeben. Der Pannenstreifen wird breiter gestaltet werden. Sobald die Rechtsänderung durch den zuständigen Minister erfolgt ist, haben wir tatsächlich drei Streifen. Die Grüne Leonore Gewessler hat als Ministerin den Autobahnausbau blockiert. Und nun ist die Situation dieselbe wie früher. Hier ist nicht Minister Hanke (Infrastrukturminister, SPÖ), sondern Totschnig (Umwelt- und Landwirtschaftsminister, ÖVP) verantwortlich. Er sagt, er bringt einen entsprechenden Entwurf ins Parlament ein. Wenn das beschlossen wird, ist vermutlich die Legislaturperiode vorüber. Wie schnell diese Regierung arbeitet, kann ich nicht sagen. Sehr viel Vertrauen habe ich nicht. Es sind täglich Tausende Autofahrer betroffen. Sie sind die Leidtragenden. Die Situation ist auch schädlich für die Umwelt. Es ist schädlich für die Umwelt und für die Wirtschaft, es ist eine Zumutung für alle Pendler. Es ist in Wahrheit eine Katastrophe. Sanierungen müssen erfolgen, das ist ein Thema der Asfinag. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Wenn wir keine Linzer Ostumfahrung bekommen, wird die Linzer Stadtautobahn einer der größten Parkplätze Österreichs werden. Der von Ihnen angepeilte dreispurige Ausbau der Westautobahn von Sattledt bis Regau wird auch nicht kommen. Er findet auch nicht statt, solange nicht die Möglichkeit der Erweiterung ohne Umweltverträglichkeitsprüfung passiert. Die Rechtsänderung sollte hoffentlich bald erfolgen. Das gilt auch für den dreispurigen Ausbau der Innkreisautobahn. Wir wollen ihn, wir drängen darauf. Werden wir den Bau der Linzer Ostumfahrung noch erleben? Wir werden das erleben. Wir müssen sie bauen. Auf der Innkreisautobahn sind beim Grenzübergang Suben jährlich 3,3 Millionen Lkw unterwegs, in Krenglbach 4,4 Millionen. Am Brenner, wo soeben von den Anrainern blockiert worden ist, sind es 2,5 Millionen Lkw. Wenn man von Dresden nach Linz fährt, fährt man über die Innkreisautobahn rund 120 km länger als über Prag und Budweis. Dazu kommen noch jene, die von Berlin in den Süden Europas wollen. Sie werden künftig über Linz fahren. Es kommt zu einer gewaltigen Verkehrszunahme. Wir haben von 2024 auf 2025 auf der S10 eine Verkehrszunahme von vier Prozent bei den Pkw und sechs Prozent bei den Lkw, obwohl Tschechien mit dem Autobahnausbau noch lange nicht fertig ist. Tschechien wird fertig, 2027 sind sie an der Grenze, bis auf ein Stück in Mittelböhmen. 2032 gibt es durchgehend Autobahn von der Ostsee bis zur Adria. Wir können den Bindermichl-Tunnel nicht verbreitern, deshalb benötigen wir die Ostumfahrung. Deshalb hat das Land eine Autobahntrasse verordnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Asfinag Die Verbindung vom Tunnel Linz-Bindermichl zum Anschluss Westautobahn wird derzeit um 74 Millionen Euro saniert.