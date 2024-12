Steilaufsteiger Niklas Schaufler gibt künftig in der Formel 4 Gas

Vor Kurzem kam der Anruf von Helmut Marko, Motorsportchef bei Red Bull und für das Nachwuchsprogramm verantwortlich. Er bot Niklas einen Platz im Junior Team an. Hier bekommen Talente, denen große Zukunft attestiert wird, eine Chance. Man sei sich rasch einig gewesen, erzählt Vater Daniel Schaufler: „Wenn du als Österreicher in die Akademie aufgenommen wirst, hast du schon einiges richtig gemacht.“

Niklas wurde in die Rennfahrerei hineingeboren. Der Vater fuhr seinerzeit ebenfalls Kart, Langstreckenrennen, auch international. Seinen Beruf als Tischler hat er mittlerweile aufgegeben, um den Sohn zu den Rennen chauffieren zu können. Außerdem kümmert er sich um das Drumherum: Ernährung, Fitness und vieles mehr – Papa für alles quasi. Sponsoren aufzutreiben ist auch sein Job. Obendrein achtet er mit seiner Frau Christina darauf, dass das Lernen nicht zu kurz kommt. Niklas ist Externist am Akademischen Gymnasium in Linz, erste Klasse Oberstufe. Am Ende des Schuljahres muss er Prüfungen in allen Gegenständen ablegen.

Hoher Grundspeed

Der Bub habe hohen Grundspeed, sagt Daniel Schaufler. Er wisse, wo er sich verbessern muss, setze Ratschläge rasch um, arbeite hart. „Talent und Wille kommen zusammen.“ Anders gesagt: „Er macht das nicht für seinen Vater, sondern für sich selbst.“ Wenn Niklas erzählt, was ihm am Rennfahren Spaß macht, klingt Professionalität durch: „Sicherlich die Arbeit mit dem Team, um das Set-up für die Rennen so gut wie möglich zu machen.“ Und: „Auch wenn das Kart nicht perfekt eingestellt ist, gebe ich immer noch mein Bestes.“