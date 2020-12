Start der Massentests und Einstimmen auf Impfungen

„Es ist sinnvoll, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen sowie deren Betreuungspersonal zuerst zu impfen. Das sind die neuralgischen Punkte in der Infektionskette“, so Lamprecht.

Bezüglich der Sicherheit der Impfung zeigt sich der Lungenprimar optimistisch: „Hier wurde innerhalb von sieben bis zehn Monaten etwas entwickelt, das üblicherweise sieben bis zehn Jahre dauert. Aber nicht, weil alle so schnell und schlampig gearbeitet haben. Sondern, weil viele Phasen in der Entwicklung gleichzeitig und nicht hintereinander durchgeführt wurden. Und weil die Zulassungsbehörden von Anfang an in die Prozesse eingebunden wurden und nun viel schneller Entscheidungen treffen können.“ Es stimme, die Langzeitfolgen der Impfung ließen sich derzeit noch nicht einschätzen, „wir kennen aber auch die Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion bis dato nicht.“

Die anstehenden Massentests in Österreich sieht Bernd Lamprecht als „Logistiktest und gute Generalprobe“ für die bevorstehende Corona-Impfung, bei der dann ja auch sehr viele Menschen geimpft werden würden.