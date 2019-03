Starke Künstlerinnen: Frauen auf der Bühne

Den Stellenwert von Frauen in der Kultur sichtbar machen – dazu soll der März als Frauenkulturmonat, veranstaltet von der Arbeiterkammer, verstärkt beitragen. Das Publikum ist bunt gemischt, Männer sind genauso willkommen, die Bühne gehört aber ausschließlich Künstlerinnen.

Das Highlight ist die Lesung von Schauspielerin Maria Hofstätter, die am 21. März im Jägermayrhof Auszüge aus Reden von Österreichs erster Frauenministerin Johanna Dohnal zum Besten geben wird. Blues und Jazz haben ebenfalls Platz: Am 5. März präsentiert die junge Italienerin Eliana Cargnelutti im Kongresssaal der AK Linz ihr Solo-Debüt „Electric Woman“. Und am 14. März spielt in der Reihe „Jazz’n’chill“ das Katrin-Weber-Trio auf. Anita Köchl und Doris Kirschhofer sind am 7. 3. mit Felix Mitterers Theaterstück „Besuchszeit“ im Jägermayrhof zu Gast. Die Künstlerinnen Judith Gattermayr und Andrea Hinterberger gestalten zwei Ausstellungen zu den Themen Identität, Gender und Selbstdarstellung. (Programm und Tickets:  050/6906-7000 oder ooe.arbeiterkammer.at)

Die Salzkammerkammergut Festwochen Gmunden nehmen den Frauentag zum Anlass für eine Lesung unter dem Titel „Frauen – meine Kunst lass ich nicht liegen“: Kammerschauspielerin Julia Gschnitzer wird am 8. 3. im Klostersaal Traunkirchen von Pianistin Biliana Tzinlikova begleitet.