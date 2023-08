Suche nach vermissten Stand-up-Paddler am Wolfgangsee abgebrochen

Ein Stand-up-Paddler ist am Freitagnachmittag im Wolfgangsee (Bezirk Gmunden) ins Wasser gest√ľrzt und gesunken. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Einsatzkr√§fte. Taucher waren binnen weniger Minuten am Unfallort, konnten den 23-j√§hrigen Polen aber nicht mehr auffinden. Am Abend suchten Taucher in einer Tiefe von 60 bis 80 Metern nach dem Mann, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Laut √Ė3 wurde die Suchaktion vor Kurzem eingestellt.