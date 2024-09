Bauer zündete Wespennest an: Folgebrand zerstörte den ganze Stall

Die Ursache für den Großbrand eines Bauernhofes in Auberg (Bezirk Rohrbach) in Oberösterreich ist geklärt. Dort war am 3. September ein Stall abgebrannt, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern, 35 Tiere konnten gerettet werden.