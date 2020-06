Stadtwache-Chef bestätigt „Hitler-Zitat“

Ich hab’ mich vergewissert, dass es ein solches Bild nicht gibt. Davon weiß ich einfach nichts“, erklärte Sicherheitsstadtrat Detlef Wimmer ( FP) am Dienstag standhaft und zweifelte dessen Existenz an.

Dem KURIER aber wurde das rechtsextreme Foto, das im Pausenraum der Stadtwache aufgehängt worden sein soll, zugespielt. Es zeigt einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, über dessen Kopf das Hitler-Zitat „Flink wie ein Windhund, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder“ prangt. Darunter steht in Frakturschrift der Satz „dass ist ein Deutscher Junge“ geschrieben.

Ehemalige Stadtwache-Bedienstete, die anonym bleiben wollen, hatten den bedenklichen Vorfall öffentlich gemacht. Sie behaupteten, dass das empörende Foto dem abgebildeten Mann von Kollegen geschenkt und im Aufenthaltsraum aufgehängt worden sei. Den Teamleiter und die Geschäftsführung des Ordnungsdienstes der Stadt Linz (OSL) soll das angeblich nicht gestört haben.