Stadtgemeinde will Freistädter Wahrzeichen nicht kaufen

Der Stadtchef verweist darauf, dass auch die Instandhaltung und der laufende Betrieb der gotischen Luxus-Immobilie – in der zurzeit das Finanzamt und ein Museum eingemietet sind – enorme Kosten verursachen. „Ich appelliere daher an den Bund, auch in Zukunft alles so zu belassen, wie es derzeit ist.“ Die Gemeinde als Schlossbesitzer komme jedenfalls nicht infrage.

Am Montag wird der Fall im Freistädter Stadtsenat behandelt, Jachs rechnet mit einer mehrheitlichen Ablehnung des Kaufangebots. „Problematisch ist auch, dass in dem denkmalgeschützten Gebäude nur stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten bestehen.“ So wie das Schloss aktuell verwendet werde, sei daher optimal: „Eine bessere Auslastung lässt sich mit Sicherheit nicht finden.“

Der Gemeindereferent in der Landesregierung, Max Hiegelsberger, rät Jachs davon ab, sich das Schloss schenken zu lassen. „Das wäre auch schon fast eine Bedrohung.“ Landeshauptmann Josef Pühringer will nun auf Bundesebene intervenieren, dass das Gebäude im Eigentum der Republik bleibt.