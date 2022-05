Stadt Linz errichtet Erinnerungsstelen für jüdische NS-Opfer

Im Linzer Stadtteil Urfahr ist am Donnerstag die erste „Erinnerungsstele“ für jüdische Opfer des Nationalsozialismus errichtet worden. Diese sowie weitere derartige Denkmäler, die bis zum Sommer aufgestellt werden, verfügen als aktives Element über eine Klingel bei jedem Namen und sollen ähnlich der „Stolpersteine“ in anderen österreichischen Städten ein personalisiertes Gedenken an die ermordeten Jüdinnen und Juden aus dem Linzer Stadtraum ermöglichen.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wies bei der Pressekonferenz im Rahmen der Errichtung der ersten Stele darauf hin, dass das Projekt durchaus kontroversiell diskutiert und die Stadt Linz auch vielfach dafür kritisiert worden sei, einen eigenen Weg gehen zu wollen. Dennoch habe man sich letztendlich für die Ausschreibung eines jurierten Wettbewerbs entschieden, aus dem der Entwurf von Andreas Strauss als Sieger hervorgegangen ist.

Aus Messing

Sein Entwurf besteht aus einer Messingstele, in die Namen sowie Angaben zu Deportation, Ermordung oder Flucht von Jüdinnen und Juden, die in der Nähe des Denkmals ihre letzte frei gewählte Wohnadresse hatten, graviert ist. Links neben jedem Namen ist eine mechanische Klingel angebracht, so als könnte man bei der Person anläuten. Gleichzeitig erinnert diese auch an den Moment des gewaltsamen Abholens, so der Künstler.