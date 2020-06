Ein Ort sucht seinen Pfarrer

Zunächst verlangte der Franziskanerorden von Teufl eine definitive Entscheidung hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zum Orden. Darüber hinaus stand ihm ein Wechsel in die Diözese Linz offen, um als Weltpriester zu dienen. Die Diözese stellte dabei jedoch eine klare Forderung: Und zwar müsse er die zölibatäre Lebensführung einhalten, sprich, er muss sich entweder für die Kirche oder für seine Lebenspartnerin entscheiden.

Am Freitag, dem Tag seines Verschwindens, hat der Gottesmann einen Brief an den Linzer Bischof Ludwig Schwarz und an den Pfarrgemeinderat geschrieben, in dem er um einen unbefristeten und unbezahlten Urlaub ansuchte. In diesem Urlaub wolle er mit therapeutischer Begleitung ernsthaft eine Entscheidung für sein Priestersein finden.