Sportliche Glückwünsche zu Bruckners 200-er

Gestartet wird um 14 Uhr dem Anlass gemäß quasi bei Bruckner daheim, bei dem nach ihm benannten Konzerthaus an der Donau. Dort wird sich auch das Ziel befinden, werden die Siegerinnen und Sieger geehrt. Vorher geht es zunächst flussaufwärts zum Lentos Kunstmuseum, von dort retour und die Lände entlang zur schmalen Landzunge am Winterhafen bis zum Wendepunkt am Spitz (Kilometer drei). Über die Voest-Autobahnbrücke (Kilometer fünf) geht es auf das nördliche Donauufer, hinauf zum Ars Electronica Center und um dieses herum (Kilometer sieben), von dort via neue Eisenbahnbrücke wieder über den Fluss zum Finale.