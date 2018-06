Sportler mit Herz am rechten Fleck

Um zu sehen, dass sein Arm nicht anatomisch korrekt steht, benötigte ich kein Medizinstudium. So verfrachteten wir ihn nach einer raschen Erstversorgung inklusive Schmerztherapie ins Auto. Gleich bei unserem Eintreffen erzählte der Portugiese, dass er im Laufe seiner Karriere als Mountainbike-Profi schon einige Verletzungen und Knochenbrüche hinter sich hätte, aber die aktuellen Schmerzen die schlimmsten seines Lebens seien. Er entschuldigte sich dafür, dass er so ein „Weichei“ sei. Und er bat um Erlaubnis, während des Abtransportes schreien zu dürfen, was uns aber nicht am Weiterfahren hindern sollte.

Außerdem ersuchte er mich darum, mit ihm zu scherzen, damit er abgelenkt sei. Und so blödelten wir dahin. Dann begann er zu erzählen, dass er elffacher portugiesischer Staatsmeister sei und bereits in London und Rio de Janeiro an den olympischen Spielen teilgenommen habe. Etwas sarkastisch bemerkte er, dass er sich jetzt gerade trotzdem frage, ob ein Bürojob nicht doch etwas Feines sei, habe er doch immerhin einen Masterabschluss in Physik.