„Sport ist nicht nur ein Anhängsel“

„Mehr Raum für den Sport“ möchte der neue Union-Präsident Peter McDonald (45) schaffen: „In den Köpfen der Menschen und in der Politik.“ Sport wirke positiv in nahezu alle Gesellschaftsbereiche hinein. Er vermittle Werte wie Fairness und Teamgeist, fördere Leistungsorientierung, stärke den sozialen Zusammenhalt und habe vor allem einen enormen gesundheitsfördernde Wirkung.

Freilich stehe Sport heutzutage in einem Konkurrenzverhältnis zu vielen anderen Freizeitaktivitäten. Umso mehr müsse er im Sinne seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung forciert werden. Und das könne nicht früh genug beginnen. McDonald schließt sich ÖFB-Präsident Leo Windtner an, der im vorwöchigen OÖ-KURIER ein nationales Sportprogramm gefordert hat. Es gebe ein eklatantes Bewegungsdefizit speziell bei Kindern, was in absehbarer Zeit zu massiven Gesundheitsdefiziten führen werde. Die seit Langem diskutierte tägliche Bewegungseinheit in den Schulen sollte endlich umgesetzt werden, verlangt der Fußballboss.

Wie Windtner sieht auch McDonald in erster Linie die Politik gefordert, dem Sport den ihm gebührenden Stellenwert einzuräumen. Dieser finde dort „hauptsächlich in der positiven Wahrnehmung“ statt, also quasi zur Imagepflege im Lichte von großen Events und strahlenden Siegern. In der politischen Realität sei Sport hingegen zumeist nur ein Anhängsel, kritisiert der Union-Präsident. So werde er bei Regierungsverhandlungen am Ende zumeist irgendeinem Ressort zugeschlagen. „Sport sollte jedoch als einer der wichtigsten Politikbereiche verstanden werden“, fordert McDonald ein Umdenken.