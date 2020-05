SPÖ verlangt ein Maßnahmenbündel gegen den Rechtsextremismus

Bei der Landtagssitzung am Donnerstag möchte die SPÖ über die Erstellung eines umfassenden Maßnahmenbündels gegen Rechtsextremismus abstimmen lassen. Radikalen Gruppierungen sowie dem entsprechenden Gedankengut soll damit das Fundament entzogen werden.

Allein in den Jahren 2010 und 2011 haben die Sicherheitsbehörden insgesamt 171 faschistische, rechtsextreme und neonazistische Delikte in Oberösterreich registriert. „Dazu kommt noch die Dunkelziffer jener Taten, bei denen der rechtsextreme Hintergrund nicht als solcher erkannt worden ist“, betont SP-Klubobfrau Gertraud Jahn.