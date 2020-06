SPÖ: Solidar-Initiative für Sonja Ablinger

Nationalratspraesidentin Barbara Prammer (SPOe) spricht am Donnerstag (08.11.12) in Wien bei einer Pressekonferenz zum Klubstatus fuer das Team Stronach. Die Partei von Frank Stronach beantragte die Anerkennung als Parlamentsklub. Der Klubstatus fuer die Partei Team Stronach des Austrokanadiers Frank Stronach ist am Donnerstag von Prammer bestaetigt worden. Foto: Hans Punz/dapd

