Wie Lugers Sturz ins Bodenlose den Höhenflug der Linzer SPÖ ermöglichte

SPÖ-Klubobmann Stefan Giegler , einst einer der engsten Vertrauten von Klaus Luger , feierte am Sonntag im Central in der Linzer Innenstadt mit. Die Ausgangslage der SPÖ beschreibt er mit einem Filmzitat aus "Der Atlantikschwimmer" von Herbert Achternbusch : "Du hast keine Chance, aber nutze sie."

Das machte - nach der Entscheidung für ihn - den Platz für Prammer frei. Neben einer dominierenden Polit-Persönlichkeit - und wie Luger sein Amt angelegt hatte - wäre im Zuge einer amikalen Übergabe bei weitem nicht dieser Spielraum für eigene politische Entscheidungen und die Entwicklung eines eigenen persönlichen Profils gewesen.

Einigung auf einen Kandidaten

Diese Chance hat Dietmar Prammer genutzt, in diesen freien Raum ist er gegangen, darin ist er aufgeblüht. Und die Linzer SPÖ ist glaubhaft von Luger abgerückt, aber als Partei geschlossener gewesen denn je. Diese Geschlossenheit, die aus der massiven Kritik an Luger und der SPÖ von außen generiert wurde, resultiert auch daher, dass sich in der kurzen Zeit niemand anderer als adäquater Kandidat in Stellung bringen konnte. Oder wollte.

Im Zuge einer - wie vorhin angesprochen - geplanten amikalen Übergabe vor den Wahlen 2027 war es längst nicht fix, dass sich Prammer als Kronprinz Lugers so einhellig durchgesetzt hätte.