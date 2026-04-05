Spritverbrauch sank in 20 Jahren um 50 Millionen Liter

Seit dem Jahr 2005 gingen in Oberösterreich die CO 2 -Emissionen des Verkehrs um 15 Prozent zurück, die Feinstaub-Emissionen um 60 Prozent, die Stickoxid-Emissionen um rund zwei Drittel, und Oberösterreichs Haushalte tanken pro Jahr um rund 50 Millionen Liter weniger Sprit.

Mobilitäts-Landesrat Günther Steinkellner: „Weniger Spritverbrauch und mehr bewegungsaktive Wege sind ein Gewinn für Gesundheit und Geldbörse.“ Bei den aktuellen Spritpreisen sei das eine Einsparung von rund 100 Millionen Euro pro Jahr.

Zur Reduktion des Spritverbrauchs beigetragen hat die Reduktion des Durchschnittsverbrauchs der Autos sowie das Mobilitätsverhalten der Menschen, die heute häufiger zu Fuß und mit dem Rad mobil sind, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der Anteil der bewegungsaktiven Mobilität ist von 20 Prozent im Jahr 2012 um ein Siebtel auf 23 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, der Anteil des Autos um zwei Prozentpunkte auf 65 Prozent zurückgegangen.