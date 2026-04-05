Spritverbrauch sank in 20 Jahren um 50 Millionen Liter
Seit dem Jahr 2005 gingen in Oberösterreich die CO2-Emissionen des Verkehrs um 15 Prozent zurück, die Feinstaub-Emissionen um 60 Prozent, die Stickoxid-Emissionen um rund zwei Drittel, und Oberösterreichs Haushalte tanken pro Jahr um rund 50 Millionen Liter weniger Sprit.
Mobilitäts-Landesrat Günther Steinkellner: „Weniger Spritverbrauch und mehr bewegungsaktive Wege sind ein Gewinn für Gesundheit und Geldbörse.“ Bei den aktuellen Spritpreisen sei das eine Einsparung von rund 100 Millionen Euro pro Jahr.
Zur Reduktion des Spritverbrauchs beigetragen hat die Reduktion des Durchschnittsverbrauchs der Autos sowie das Mobilitätsverhalten der Menschen, die heute häufiger zu Fuß und mit dem Rad mobil sind, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der Anteil der bewegungsaktiven Mobilität ist von 20 Prozent im Jahr 2012 um ein Siebtel auf 23 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, der Anteil des Autos um zwei Prozentpunkte auf 65 Prozent zurückgegangen.
Tipps zur Reduktion
Der VCÖ gibt folgende Empfehlungen, um Sprit zu sparen: Langsamer fahren, gleiten statt rasen, vorausschauend fahren, Fuß frühzeitig vom Gaspedal nehmen, rasch in den nächsthöheren Gang schalten, niedrig tourig fahren, auf den richtigen Reifendruck achten und den Motor nicht am Stand laufen lassen.
20 Prozent Einsparung
„Allein durch den Fahrstil kann der Verbrauch um gut 20 Prozent gesenkt werden. Das hat auf die Spritkosten eine so große Wirkung, wie wenn der Spritpreis von zwei Euro auf 1,60 Euro gesenkt wird“, so Gratzer. Wer darüber hinaus kurze Strecken möglichst oft mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahre, spare zusätzlich. Gerade auf Kurzstrecken sei der Verbrauch pro Kilometer besonders hoch. Mit dem Klimaticket Oberösterreich könne durch den Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Verkehr viel Geld gespart werden.
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