Spielsucht: Haft für Polizisten

"Ich war spielsüchtig", erklärt der Angeklagte das Motiv für seine kriminellen Taten. Er habe täglich – manchmal auch zwei Mal am Tag – bei einem Automaten einer Tankstelle in Grieskirchen Sportwetten abgeschlossen – und dabei nahezu immer verloren. "Es hat sogar ein Jahr gegeben, an dem ich überhaupt nichts gewonnen hab." Pro Wette setzte M. zwischen 100 und 200 Euro ein. Seine finanzielle Situation wurde von Mal zu Mal prekärer.

Nachdem er eine Lebensversicherung aufgelöst, sich Geld vom Bruder geborgt und die Spareinlagen seiner Kinder verbraucht hatte, kam er auf die fatale Idee mit den gefälschten Strafzetteln. Die Manipulationen fielen niemandem auf. Als M. für Schwerverkehrskontrollen eingeteilt wurde, steckte er auch die einkassierten Sicherheitsleistungen der Lkw-Fahrer in die eigene Tasche. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Als eine Spedition im November 2012 deswegen nachfragte, flog der Betrug auf. M. wurde sofort vom Dienst suspendiert.

"Die Vorgangsweise war dilettantisch – und die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, relativ hoch. Der Spielsüchtige denkt aber nicht viel nach", erklärt Verteidiger Georg Schwarzmayr-Lindinger. Sein Mandant sei jedoch krankheitseinsichtig und absolviere eine Therapie. Außerdem habe er bereits 84.000 Euro Sicherheitsleistung bei Gericht hinterlegt. "Ich glaube, dass man in seinem Fall die Strafe zur Gänze bedingt nachsehen kann."

Der Schöffensenat ist allerdings anderer Ansicht: 24 Monate Haft, acht davon unbedingt. M. legt sofort Berufung ein. Nicht rechtskräftig.