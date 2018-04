Spargel ist vitaminreich und wirkt aphrodisierend

„Übrigens decken 100 Gramm Spargel die Hälfte des Tagesbedarfs an Vitamin B1 und B2 ab“, sagt die Ärztin. Der grüne Spargel sei weiters ein guter Lieferant für Vitamin C. Durch das Chlorophyll enthalte er mehr Vitamin B und Betacarotin als der weiße Spargel.

„Insgesamt ist der Spargel gut für die Blutgefäße und die Augen. Er wirkt gut auf den Cholesterinspiegel“, meint sie. Im Allgemeinen wirke er verdauungsfördernd und entwässernd. Vorsicht sei jedoch bei Menschen geboten, die an Gicht leiden. „Diese Menschen sollten den Spargel nur sehr reduziert essen, weil er Purin enthält“, erklärt Edinger. Bei dessen Abbau entsteht Harnsäure. Das könne Gichtanfälle auslösen.

„Es kommt darauf an, womit ich den Spargel kombiniere“, meint Edinger. Mit Schinken und kleinen Kartoffeln sei er gut zum Abnehmen. „Eine Sauce Hollandaise macht das Ganze kräftiger.“ Wesentlich sei die Frische.

Auch in Oberösterreich wird Spargel angebaut. Biobauer Alfred Holzer ist einer der ersten Spargelbauern im Land. Gemeinsam mit Maria Holzer führt er den Betrieb in Eferding. Hofnachfolger Michael ist Student und im Betrieb beschäftigt. 1986 haben sie mit dem Spargelanbau von 300 Pflanzen begonnen. „Derzeit bauen wir zwei Hektar Spargel an, davon 0,6 Hektar weißen und 1,4 Hektar grünen“, sagt Holzer. In der Direktvermarktung werde grüner Spargel bevorzugt, in Gastro-Betrieben der weiße.