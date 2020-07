SP-Landeschef will Wurzeralm mit Schröcksnadels Hilfe beleben

Seit Wochen sind die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm im südlichen Oberösterreich in den Schlagzeilen. Die geplante Fusion der Winter-Destinationen durch neue Liftanlagen und einen 4,5 Kilometer langen Seilbahntunnel quer durch das Naturschutzgebiet Warscheneck polarisiert: Touristiker pochen auf neue Impulse für die Pyhrn-Priel-Region, Umweltschützer protestieren – der KURIER berichtete.

Am Mittwoch meldete sich nun auch Oberösterreichs SPÖ-Landesparteichef Reinhold Entholzer zu Wort. Sein Vorschlag: Die Belebung der Wurzeralm in Spital am Pyhrn durch die Sanierung von Liften, den Ausbau von Beschneiungsanlagen und eine Spezialisierung auf die Zielgruppen Familien und Skitourengeher. "Aus dem Gemeinderessort kann ich nur einen kleinen Teil der notwendigen Mittel aufbringen", sagte Entholzer. Umso mehr sei die Hilfe von Mehrheitseigentümer Peter Schröcksnadel notwendig.