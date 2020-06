„Anwälte, Ärzte, Firmenchefs: Absturz kann jeden treffen“

Anders als in der B37-Einrichtung ALOA (Aktiv leben ohne Alkohol), in der eine absolut trockene Atmosphäre herrscht, gibt es in der Bethlehemstraße eine Alkoholgrenze von zwei Promille. Man müsse die Leute hier anfangs so nehmen, wie sie sind, um etwas verändern zu können. „Für Spiegeltrinker sind zwei Promille fast zum Verhungern“, sagt Achleitner. Kontrolliert wird mit einem Alkomaten, wie ihn die Polizei verwendet – wer darüber ist, dürfe nicht ins Heim. Die Bewohner übernehmen dadurch wenigstens ein Stück weit die Kontrolle über ihr Verhalten. „Oft kommt eine Person, hat 2,4 Promille und wird sich bewusst, dass sie nicht mehr weitertrinken darf, weil ihr wohnen und schlafen in der Nacht zu wertvoll sind.“ Daneben gibt es einige Bewohner, die gar nichts trinken dürfen. Man hätte beispielsweise geistig abnorme Rechtsbrecher, für die per Gerichtsbeschluss null Komma null Pflicht sind.